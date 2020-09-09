香港普及社區檢測計劃至昨日（7日）為止已實行一星期。特首林鄭月娥今早（8日）表示，截至昨晚8時，已有119.7萬人經網上預約登記；另有同樣的119.7萬人在過去7日已參與採樣，其中96.1萬人是經預約後去檢測，有23.6萬人則是未經預約即場進入。香港民建聯議員陳恒鑌進一步提到，隨著疫情放緩，應該在今月內盡快推動粵港澳健康碼。

檢測計劃初期受到民主派、部分醫護界人士的質疑，遭受一定的政治壓力。不過，計劃由9月1日第一天共12.6萬人前往登記採樣，數字其後兩日穩步上升，現時每日登記採樣人數約有17萬至19萬，維持穩定的水平，141間檢測中心中，只有19間由今日起停用。政府至今在計劃中，找出16宗確診個案。

累計預約檢測人數截至昨晚有119.7萬名，上周六（9月5日）預約人數突破100萬大關時，負責統籌檢測計劃的公務員事務局局長聶德權，都即時在社交網公布「喜訊」，感謝市民的參與，一副「鬆一口氣」的語調。而據林鄭今日所指，經網上預約後進行檢測的百分比達92％。

每日新增確診個案方面，過去一星期大都維持約十宗左右。固然不能放鬆警惕，但相對一個月前，明顯有回落趨勢。

至於檢測計劃完成、疫情放緩，是否合適時候推動粵港澳健康碼？香港民建聯議員陳恒鑌表示按目前情況，除非本地疫情再有大型爆發，不然健康碼都應在今個月內推行。他指，民建聯本周四約見特首討論防疫及施政報告建議，期間他會向特首反映有關健康碼的議題。

香港工聯會立法會議員麥美娟又指，全民檢測計劃除找出隱形患者外，另一重要作用是為整體疫情「把脈」，從而決定之後的防疫工作策略。因此，政府在計劃完成後，應盡快評估整體情況，在確保不會導致病毒傳播前提下，有序地重啟經濟活動和中港兩地跨境人流。

(中時 )