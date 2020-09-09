呂謦煒在臉書發文。（摘自呂謦煒臉書）

總統府發言人丁允恭遭前女友爆料而請辭，國民黨政策會專員呂謦煒在臉書發文，列舉陳致中等多位違法或惹爭議的民進黨政治人物，大歎「這就是民進黨的用人水準？」

呂謦煒說，民進黨的前高雄市新聞局長丁允恭把新聞局長室當「砲房」，卻一路官運亨通，到現在當上總統府發言人，被爆料才出面請辭。驚不驚喜？意不意外？以民進黨的用人水準，他並不驚喜，也並不意外。

他說，不要誤會，他不打算一竿子打翻一船人，他也確實知道有些人認為這算是私領域，沒什麼好提的。但是當你看到：逼人墮胎、把辦公室當砲房的人，當上總統府發言人。飲酒駕車、違反公共危險罪的人，當上行政院發言人。闖了紅燈、撞死無辜老百姓的人，當上高雄市市議員。靠爸庇蔭、法院認證召妓女的人，當上高雄市市議員。他覺得這些都不再是單純私領域的問題。

呂謦煒說，一個政治人物的私德，涉及到這個人本身的優劣好壞，涉及到這個人究竟是真的為民眾服務？或者只是為了自己的權力地位，把民眾當成墊腳石？如果政治人物把記者當妓女，視人命如芻狗，又怎麼會把老百姓看在眼裡？

曾任國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競總發言人的呂謦煒表示，他也為他的家鄉高雄抱屈，他上面提到的四個人，就有三個人與高雄有關，高雄何其不幸？難道高雄人只有懇求民進黨能善待高雄的命運？高雄在民進黨20年執政後，真的變得更好了嗎？

(中時 )