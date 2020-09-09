總統府發言人丁允恭今被周刊爆料過往渣男行徑，不僅劈腿逼墮胎，還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，丁允恭今已請辭獲准，仍引發社會議論。綠營側翼粉專「只是堵藍」也不護短，痛批真是丟臉，呼籲民進黨別救他，讓他去旁邊烘乾。

丁允恭被周刊爆料，過去擔任高雄市新聞局長期間，曾與一名電視台女記者交往，不僅在局長室辦公桌發生性行為，還逼對方墮胎，讓該名女記者相當不堪。對此，丁允恭已向總統蔡英文請辭獲准。

臉書粉專「只是堵藍」指出，這是權力使人腐敗的案例，拜託政治人物如果管不住小頭癢，就別上檯面，男歡女愛沒人管理，但「你tmd不上班還在辦公時把辦公室當砲房，這真的能滾多遠就滾多遠。」

粉專「土星六號之狼」也表示，把自己的私慾置於公領域之前的人，如果有人想收買(例如大陸)，只要投其所好，他會非常容易出賣大眾的利益來換取自己的個人利益，這不是所謂「私德」行為，也不是只有「不符期待」這麼簡單。所以乖乖下去吧，最好不要再出現在政壇。

(中時 )