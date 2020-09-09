康軒文教集團董事長李萬吉被爆料，本月5日從大陸返回台灣後，竟未依防疫規定進行居家檢疫，還擅自外出赴公司開會，員工家屬看不過去，向新北市政府檢舉。康軒回應，李萬吉深感歉意，強調將落實相關規定；「對於這位員工，公司不會追究」。

事業版圖橫跨台灣、大陸、東南亞的康軒集團，年營收約70億元。李萬吉月初自大陸返台，竟不甩居家檢疫14天的規定，不僅出門運動，還跑去公司和10多位主管開會，成了防疫破口。李事後遭人檢舉，新北市衛生局除了把他送集中檢疫區隔離，更開罰50萬元。

李萬吉今年63歲，平時酷愛運動，參加鐵人三項逾百次，也多次上媒體分享運動心得，結果無視防疫政策趴趴走，形象大刷負評。

董事長出包，康軒緊急出面回應，表示全權尊重衛生局裁決，李萬吉也對做出錯誤示範相當懊惱，直說抱歉，「不好意思讓所有關心疫情的朋友擔心了，之後將乖乖遵守相關規定。」

外界關心這位「吹哨者」員工下場，康軒表示，「畢竟他也是站在社會大眾角度關心疫情，對於檢舉，我們尊重、不予置評，更不會追查」。

(中時新聞網)