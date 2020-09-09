一名人夫驕傲分享老婆「徒手滅蟑」，怕蟑螂的朋友看到如此畫面，應該會頭皮發麻。（圖／翻攝自爆廢公社）

當女性朋友遇上蟑螂時，沒有花容失色、驚聲尖叫、逃離現場，都算是心理素質堅強的。不過，「為母則強」這句話不是說假的，一名網友驕傲分享老婆「一招滅小強」照片，更盛讚她是「地表最強人妻」！

一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享照片並發文：「地表最強人妻！無敵人母！徒手抓小強」，只見照片中人妻的左手無名指與小拇指中間，夾住一隻尺寸不小的蟑螂，僅露出頭部與觸鬚，如此「驚悚畫面」，有蟑螂恐懼症的人看了肯定頭皮發麻。

原PO表示，事發當下女兒突然尖叫，他自己也下一跳，然而下一秒「這隻無辜又無奈的小強就這樣命喪我老婆的奪命剪刀手了」。

該篇發文迅速吸引超過1萬人按讚、更有上千留言回應，網友們忍不住驚呼「猛！跪在電腦前了」、「請收下我的膝蓋」、「女性才是一家靠得住的主角」、「請問太座有外接case嗎？」、「請你老婆娶我」、「這真的是超強人妻」、「值得託付一生的女人」、「如果是你老婆演花木蘭我一定去看」。

更多女網友敬佩表示「別說用徒手了，我連戴手套打蟑螂都會怕」、「看到蟑螂都嚇到尖叫，根本就是嚇死寶寶了」、「你老婆真的無敵勇敢，我需要這樣的朋友。」。

還有人說「如果是我的手，我應該會把手指剪斷」、「那個味道很臭，我無法」、「用手抓，我手可能要洗一兩百遍吧」。

(中時新聞網)