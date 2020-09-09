港媒報導披露，港府正與11個國家研議推出「旅遊氣泡」的概念，研擬的對象包含日本、泰國、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞及新加坡等。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華今日表示，已經和日本和泰國的商討已展開衞生等專業部門接觸、交換資訊的階段，但雙方仍要以彼此的檢測標準為優先，另外還有能否互認檢測安排等技術問題。他提到，與大陸的商討比其他地方早，健康碼已經大致準備完畢，只要雙方同意就可以開放啟用。

邱騰華受訪時提到，「旅遊氣泡」要取決於疫情程度以及雙方是否有互認檢測安排機制，不能自行訂定實施日期，即使與其他國家宣布開放，民眾仍要有準備日後出入境時會有不同限制，例如有機會往返時，分別要在兩地先接受檢測，或有互認檢測機制下，可減少隔離天數等。

訪問中，亦被提問協調對象是否包含台灣，邱回應表示，接觸不同地方的名單已由5、6月時的幾個增至目前11個，不排除所有可能。

邱騰華認為，香港已有過百萬市民接受普及社區檢測，得出的成績能給予接洽的國家，有更客觀和宏觀數據，檢視香港的情況。

(中時 )