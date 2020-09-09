POS廠飛捷（6206）受惠土耳其客戶呼吸器觸控平板急單出貨逐步放量，2020年8月合併營收回升至4.02億元、站上近5月高點。由於急單將一路出貨至11月，法人看好飛捷將走出第二季谷底，第三季營收估季增雙位數百分比，下半年營運表現可望回升。

飛捷公布8月自結合併營收4.02億元，雖較去年同期4.11億元小減2.17％，但較7月3.86億元成長4.2％、站上近5月高點。累計前8月合併營收29.96億元，較去年同期36.65億元減少18.24％，雖續處近7年同期低點，但衰退幅度較前7月20.27％收斂。

飛捷受新冠肺炎疫情衝擊歐美客戶智慧零售需求，第二季合併營收9.49億元、歸屬母公司稅後淨利1.1億元，分創近7年半及近9年半低點，每股盈餘0.77元。上半年合併營收22.05億元、歸屬母公司稅後淨利3.15億元，分創近6年、近8年低點，每股盈餘2.2元。

不過，飛捷單月營收於5月落底後逐月回升，年減幅逐步縮小，7月起動能明顯提升，主因營運聚焦強化獲利、拓展新領域效益逐步顯現，成功跨足智慧醫療領域，取得土耳其客戶呼吸器觸控平板急單，自7月起開始產生貢獻。

據了解，此次接獲的土耳其客戶呼吸器觸控平板急單，由飛捷旗下品牌子公司普達系統（6599）承接、由飛捷林口廠生產，預計將一路出貨至11月。同時，智慧零售方面需求雖趨緩，但其中連鎖餐飲業者的得來速相關設備需求仍強，可維持一定表現。

飛捷去年營運聚焦轉型，拓展毛利率較高的自助服務機（KIOSK）、觸控平板、行動POS等非POS產品，並聚焦增加高價值產品貢獻、開發人工智慧（AI）及影像辨識技術。董事長林大成對營運後市仍審慎看待，但表示轉型效益已逐步顯現，預期1年後可見明顯成果。

受惠接獲呼吸器觸控平板急單挹注，飛捷營運成長動能回升，配合客戶下單狀況逐漸明朗，法人預期第二季將是全年營運谷底，第三季營收可望季增達雙位數百分比，下半年營運表現可望回升。

(時報資訊)