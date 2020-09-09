美股消息面：

1.在全球最大產油國沙烏地阿拉伯大砍對亞洲的供油價格後，印度、西班牙等多個國家的疫情惡化，加劇了投資人對原油需求的擔憂，周二油價暴跌，紐約期油收跌3.01美元或7.6%，為每桶36.76美元，創下6月15日來最低價。布蘭特期油連跌5個交易日，周二收跌2.23美元或5.3%，報每桶39.78美元，跌破40美元大關。兩期油合約同步跌破8月以來的技術支撐。

2.美股連續3日暴跌，避險情緒升高，周二紐約12月期金收漲8.9美元或0.5%，為5個交易日來首度上漲，終場報每盎司1943.2美元。

3.美股暴跌，資金轉向債市避險，周二美國公債殖利率下跌，10年期指標公債殖利率跌4個基點，為0.685%。美國財政部周二售出500億美元的3年期公債，創歷史新高，得標利率為0.17%，創歷史新低。

4.市場避險情緒升高，美元指數一度站上93.483，創下4周新高。投資人對英國在脫歐貿易協議上的強硬立場感到擔憂，英鎊表現疲弱，兌美元一度貶至4周新低。美元兌英鎊漲幅領先，尾盤漲1.2%。受美股暴跌影響，美元兌日圓貶0.3%，報106.04日圓。美國總統川普再度提及美中經濟脫鉤，人民幣在離岸市場走跌，美元兌人民幣漲0.2%，報6.848美元。分析師表示，全球經濟將持續從新冠疫情中復甦的前景，有利於股市表現與風險型貨幣，因此美元升勢可能不會持續太久。

(時報資訊)