永豐金(2890)自2012年起陸續啟動光電建置合作案並與各縣市共同推廣，致力打造綠色金融生態圈。創業界之先，成為首家與台南市及桃園市簽訂合作備忘錄的金融業者，並協同台灣北、中、南主要工業區共同舉辦太陽能融資說明會。

永豐金今年前8月合併獲利82.45億元，EPS達0.73元。其中，永豐金證券今年以來表現傑出，累計獲利18.13億餘元。

今年7月永豐銀行則首度結合民間交易、促成全台首件綠電交易融資案，協助企業接軌RE100（100% renewable electricity；百分之百再生電力）國際潮流。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，迄今已連續四年獲經濟部能源局「光鐸獎」，另獲金管會「辦理新創重點產業放款」優等銀行、循環經濟產業及再生能源產業特別獎等多重肯定。至6月底，融資合作太陽能電廠約4,200座、總發電量逾1.25 GW（百萬瓩）。

永豐銀行表示，永豐積極跨界搭起綠色橋樑：初期支援太陽能產業鏈上游零組件與下游系統建置廠商，同時為企業或個人家戶建置太陽光電廠提供必要的金融服務，中期則配合政策首創過橋融資（bridge loan）減輕建置電廠的資金負擔，並發行綠色債券力挺綠能環保相關投資案，2019年起，則籌組多起大型太陽能電廠聯貸案以深耕綠色金融服務，建置類型從屋頂型逐漸跨向地面型並持續擴大規模，期望攜手產業力量，共同響應全2020年新增2.2 GW（百萬瓩）的政策目標，加速台灣發展潔淨能源，齊力推動能源轉型、邁向永續家園。

(時報資訊)