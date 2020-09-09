美國重量級科技股遭到拋售，周二美股連續第三個交易大跌，台積電(2330)、聯發科(2454)等大型電子股下壓，金融股指數亦下跌，加上傳產大型股也無表現，僅倚靠較低價的面板股及避險資金湧向部分傳產股，以維持人氣。台股早盤大跌逾150點，一度回測12500點。

美股三大指數收黑，那斯達克指數下挫465.44點，那斯達克指數進入修正區；特斯拉意外未被納入標普500指數成分股，股價創下史上最大單日跌幅。

周二收盤，道瓊工業平均指數大跌632.42點或2.25%，為27,500.89點。標普500指數大跌95.12點或2.78%，為3,331.84點，過去這3日下跌近7%。

那斯達克綜合指數大跌465.44點或4.11%，收在10,847.69點，與歷史收盤高點相比，這3日的跌幅已達10%。

美股延續上周頹勢，蘋果股價重挫6.7%，特斯拉（Tesla）股價單日暴跌逾21%，使得台股相關概念股早盤賣壓沉重。台積電早盤股價424.5元，跌6.5元；鴻海(2317)小跌1%以內；聯發科大跌近2.5%至589元；股王大立光(3008)跌2.4%至3455元。特斯拉（Tesla）股價狂瀉21%，相關台股概念股包括和大、貿聯-KY等開盤下跌，隨後跌幅收斂。

台股加權指數昨天收12663.56點，漲62.16點，漲幅0.49%。受美股三大指數重挫牽連，台股開盤跌71.38點，隨後跌勢擴大，早盤一度下挫逾180點，低點來到12480.50點，一度失守12500點關卡。

台股目前仍在月線之下，並失守短期均線，短期技術面偏弱，今日以TFT面板股友達(2409)、群創(3481)逆勢上漲，以及聯電(2303)逆勢上攻，加上傳產的鋼鐵、風電發電概念股以及航運股長榮(2603)相對抗跌。

(時報資訊)