卓越(2496)8月合併營收為0.64億元，年減15.1％，主要由於光纖事業已於7月經董事會決議通過出售，下半年營收以教育事業貢獻為主，若排除光纖事業挹注，8月營收較去年同期成長7.97％；累計前8月合併營收為5.4億元，年減8.16％。

卓越今年不僅持續完善「陳立教育」全省分校K-12(幼兒園至高中)班系，以及積極推動小學領域的「陳立小學堂」、高中生物專科的「禮仁教育」、以及新竹地區國中專業全科的「陳立致億」等營收貢獻持續放大，帶動教育事業營收已連續3個月呈現月成長。

陳立小學堂台中七期親子共學基地自5月起整體招生、開課表現需求熱絡，並同步採取與弋果美語、長頸鹿美語豐原分校、長頸鹿美語太平新光分校、台中私立圓明傳幼兒園等跨區結盟，派師授課分潤業務模式，以最具效率模式快速搶占市場占有率，今年前8月陳立小學堂營收占整體教育事業比重提升至1.06％，隨著加速推進陳立小學堂業務擴大，有望帶動陳立小學堂營收比重持續提升。

(時報資訊)