華爾街股市昨夜的集體大幅下挫，南韓股市上午一路開低走低。
周三南韓KOSPI指數午間跌21.3點或-0.89%，為2380點。美股指數隔夜暴跌，讓投資人開始迴避風險投資。
美股在周二全面崩潰，與上周四如出一轍。那斯達克跌4.1%，道瓊工業跌2.2%，標普500跌2.7%，費半指數更大跌4.7%。顯示科技股的持續跌勢。
另中美緊張態勢有升高趨勢，兩國皆為南韓重要貿易夥伴。
韓股主要大型股皆下跌。三星電子為唯一例外，皆續昨日的收漲，今日上午上漲0.34%。晶片製造商SK海力士則下挫1.5%。
樂金電子大漲7.2%。該公司公布在電子家庭應用方面的銷售大躍進，主因為新冠疫情導致民眾居家時間增加。
主要網路股、化學股和生物製藥股皆下挫。
現代汽車微漲0.6%，該公司昨日宣布與SK創新在電動車電池的緊密合作。
韓元上午下跌，1190.15韓元兌一美元。
(時報資訊)
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