新冠肺炎疫情使旅遊業成為「海嘯第一排」受創產業，旅遊業者鳳凰（5706）對此加快近年多角化轉型布局拚突圍，預計10月正式跨足健身產業，於台北信義安和捷運站1號出口旁開出首間Fitnexx健身房，盼在產業冰河期中增添營收來源。

鳳凰近年多角化經營、朝生活產業布局轉型，2015年設立子公司柏悅、以「好食嗑」品牌跨足商場管理，進軍土城日月光廣場經營美食街。鳳凰先前法說中透露，已積極籌畫小型健身房，預計在第三、四季間推出，持續拓展多角化經營版圖尋求機會。

鳳凰表示，健身房品牌Fitnexx為Fit及Next結合的新字，象徵品牌領先市場預定擬定策略，隨時能應對市場環境快速變化，讀音亦與鳳凰（Phoenix）相近，與本業旅行社名稱相呼應，定位「不做最大、只做最好」。

鳳凰指出，Fitnexx提供「共享資源」的全新運動平台概念，讓一般消費者購買運動課程、或擁有屬於自己的訓練空間，也能將環境資源共享給需優質環境教學的教練群們，帶著自己的學生租借教室，除擁有獨立訓練空間、亦能共享相關健身器材。

鳳凰表示，Fitnexx根據消費者意見，特別打造獨立專屬的隱私訓練空間，解決被周遭人事物干擾對運動動力及步調的影響，且無需等待使用器材，可依自身節奏訓練。場館使用上採行預約制，讓消費者或學員時間可更準確有效運用。

Fitnexx健身房首處據點位於信義安和捷運站1號出口旁，具便捷交通優勢，課程與課程間由工作人員進行消毒清潔。透過全新規畫設計場地、最先進健身器材及專業教練群，盼提供消費者挑戰自我極限、打造滿意身形及健康體態的脫胎換骨空間。

(時報資訊)