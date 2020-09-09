受惠於手工具需求暢旺，且公司策略性調整降低毛利率低的3C產品比重，成果反應在崧騰(3484)營收及獲利上，崧騰8月合併營收為4.04億元，創下單月歷史新高，由於7月及8月合併營收創高，可望帶動第3季獲利攀升，全年獲利可望挑戰103年水準。

為提升公司競爭力，崧騰近幾年積極調整產品，降低毛利低的3C產品，重心轉向手工具機、家電、車用與醫材非IT產品，過去幾年的努力成為今年全球新冠肺炎疫情肆虐下的保護傘，受惠於客戶需求回溫，崧騰第2季稅後盈餘攀升至8371萬元，年成長1.38倍，單季每股盈餘為1.2元，累計上半年稅後盈餘為9503萬元，每股盈餘為1.36元。

歐美新冠肺炎疫情嚴重，居家辦公及線上教學比重攀升，帶動歐美居家修繕潮，讓手工具機需求強勁，崧騰因工具機接單暢旺，7月及8月營收連兩個月走高，8月合併營收突破4億元，達4.04億元，年成長20.4%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收26.74億元，由於7月及8月營收創高，如果9月合併營收能維持水準，第3季獲利可望因營收攀升衝高，進而帶動公司全年獲利挑戰103年水準。

在廠區部分，目前崧騰有台灣桃園、大陸及柬埔寨三個廠區，其中柬埔寨廠部分，崧騰從前年開始調整，去年產值還有限，但中美貿易戰難解，原來從大陸銷售美國已受加徵關稅影響的產品，或是預期未來可能也會有關稅問題者開始積極轉單，近期歐美客戶承認速度加快，隨著廠區產值提升，不僅可以為公司爭取轉單，也有助於整體獲利的提升。

(時報資訊)