外媒報導，蘋果的5G版iPhone 12系列手機可能自下周起投入生產，這或許意味著5G版iPhone 12可能不會在9月15日的新產品發表會上亮相。

稍早前蘋果宣布訂於太平洋時間9月15日周二上午10點（台灣時間9月16日凌晨）舉辦線上發表會，市場普遍預期iPhone 12手機系列、Apple Watch Series 6智慧錶等新產品將同台亮相。

不過，這與蘋果高層此前透露的訊息有所出入，蘋果在7月發布第三財季財報後，財務長Luca Maestri在法說會上表示：「就各位所知，去年蘋果在9月底開賣iPhone手機，今年我們預期將晚幾周開始供貨」。基於這個訊息，市場預估iPhone 12發布的時間最快從9月延後至10月，最晚將延至11月中上旬。受新冠肺炎疫情影響，蘋果的亞洲供應鏈在年初被迫關閉，是新iPhone生產與上市延後的主要原因。

日媒報導，蘋果已克服疫情造成的衝擊，將生產推遲的時間由原先預期的數個月大幅縮短至數周，5G版iPhone手機可能在9月中旬開始投入生產，但要到9月底至10月初才能展開大規模量產。通常準備在9月推出的手機，必須自8月起開始組裝，這表示，蘋果仍將落後於其一貫的生產時程。

報導並指出，由於生產延後，新iPhone手機恐將無法達到今年的生產目標。據傳蘋果已經採購8000萬支5G版iPhone手機的零組件，計畫今年將生產7500萬支～8000萬支，但消息來源透露，5G版iPhone手機今年實際產量最終可能僅介於7300萬～7400萬支，其餘將延至明年初生產。消息人士並透露，最低價的6.1吋、雙鏡頭版新iPhone手機將占5G iPhone手機訂單的4成左右。此外，蘋果目前不打算在明年春季推出新款平價版iPhone SE手機。

(時報資訊)