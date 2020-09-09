馬光-KY(4139)8月合併營收為新台幣7939萬元，月增6％、年減11%，前8月營收5.4億元，年減15%。馬光預期，第3季整體營運可望恢復至新冠肺炎疫情前的水準，且隨著第4季門診旺季到來，整體營運表現可望更上層樓。

馬光表示，8月份天津馬光與新加坡馬光營運表現相較去年同期均有成長表現，其中天津馬光8月合併營收較上個月增加5％，主要在於天津馬光旗下所有診所的中醫推拿、中草藥及牙科等高毛利自費門診業務，自8月起均恢復正常看診；此外，第三季開始拓展的慢病體檢新業務，8月份營收貢獻較上個月成長兩成；加上新冠肺炎疫情不確定性仍存，大陸民眾改變就醫習慣，從大醫院轉診至社區診所的趨勢持續增長，預估隨第四季各項門診業務進入旺季，天津馬光營運可望維持成長態勢。

在新加坡馬光部份，8月份業績較上個月增加21％，主要在於公司營運已恢復至新冠肺炎疫情前的水準。另外，公司繼2018年6月在新加坡開設第一家中醫婦幼專科診所，提供婦女養身護理、小兒疾病治療等高毛利業務後，今年8月6日第二家中醫婦幼專科診所已正式開幕，開業第一個月之營收即已達第一間中醫婦幼專科診所目前之營業水準，公司預計第4季將再開展第3家中醫婦幼專科診所。

馬光對下半年營運看法樂觀審慎，主要在於天津與新加坡的各項門診業務均逐步進入旺季，第四季天津馬光互聯網醫療平台可望加入營運行列，加上新加坡馬光下半年將再拓展1-2家利基型的中醫婦幼專科診所，公司下半年整體營運成長動能可期。

(時報資訊)