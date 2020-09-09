國泰金(2882)旗下國泰世華銀行攜手統一超(2912)7-ELEVEN推出的「OPEN錢包」支付生活圈正式啟動，「OPEN錢包」應用範圍從7-ELEVEN逐步延伸，即日起擴大至百貨、餐飲等共12大連鎖通路，串聯各式生活場景，並新增「行動隨時取」線上支付功能，方便消費者在家搶購咖啡寄杯等限時優惠商品。

國泰世華銀行與7-ELEVEN自2018年合作建置「OPEN錢包」，消費者只要下載OPEN POINT APP並加入會員，綁定國泰世華信用卡即可使用，會員行動支付應用範圍從7-ELEVEN實體通路出發，逐步擴展至統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代、聖德科斯、餐飲通路包含星巴克、Mister Donut、Cold Stone、Semeur聖娜、21風味館與21PLUS、BEING sport、BEING fit健身房和BEING spa，成為通路自有支付工具可跨足最多連鎖品牌消費的電子錢包。

「OPEN錢包」擴大應用範圍，指定百貨、生機超市、餐飲、健身房、SPA館皆可使用，9月推出天天超有感優惠，包括消費指定商品折扣、OPEN POINT點數加碼及現金回饋等。

(時報資訊)