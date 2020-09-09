原本就以西服訂製著名的嘉裕（1417），在經過減資改組，並由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接掌董事長後，積極爭取國內訂製服市場；嘉裕9日宣布，已與興采（4438）子公司神采時尚、佳和實業（1449）等企業組成團隊，搶下國防部服裝供售站委商經營案中，空軍與海軍等兩大標案，將負責相關的軍服供應與供售站經營權，總金額高達20億元。

據了解，此次國防部服裝供售站委商經營案的項目非常廣，除軍服相關的供應種類，還有鞋子、襪子等。更重要的，得標者還要負責供售站的經營管理。

嘉裕指出，這次標案涵蓋需提供軍士官兵食、衣、住、行、育、樂等需求，沒有一家廠商可以獨力完成，因此，嘉裕就尋求合作伙伴、組成團隊競標。

嘉裕指出，此次空軍得標部分，是與國內上市紡織興采子公司神采時尚、佳和實業，以及專營軍用電子商城的數博整合共同得標。至於海軍部分，則是與神采、數博共同投標。嘉裕表示，未來在運營上，嘉裕將扮演主導角色。

嘉裕指出，這些標案的項目將從明年開始陸續交貨。

(工商 )