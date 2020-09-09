日經中文網9日報導，日本經濟新聞利用QUICK FactSet統計全球約4萬4000家上市企業2020年3-5月、4-6月、5-7月的財報凈利潤，排出世界最賺錢企業名次。

報導稱，經比較後，世界最賺錢企業名次出現明顯改變。將主要企業財報已發佈的最近季度凈利潤排出名次後發現，IT（信息化技術）和半導體相關企業躍進，而金融、能源和汽車企業的排名下降。由於新型冠狀病毒的疫情擴大，數位化和脫碳化趨勢加速，企業的優勝劣汰日趨明顯。

最賺錢第1名是股神巴菲特的美國波克夏-海瑟威公司，凈利潤為262億美元。其持有的美國蘋果等股票自4月起上漲，帳面收益增加。居第2位的軟銀集團也通過出售所持股票等推高了利潤。

在前十名中，除了居第3位的美國蘋果、居第4位的美國微軟和第7位的中國銀行等常客之外，大陸阿里巴巴集團躍居第9位，賺到67億美元利潤，相比上年同期的第43位提高了34位。

除了阿里巴巴以外，電子商務（EC）大型企業也明顯躍進。大陸電子商務企業京東集團（JD.com）躍居第41位，其去年為第1600位左右。

此外，由於疫情，企業數位化轉型加速，導致半導體需求增加，台灣積體電路製造（TSMC）從2019年的第71位躍居第23位。美國英偉達由於面向數據中心的人工智慧（AI）計算用半導體實現增長，排名比去年提高109位，躍居第210位；美國Salesforce.com由於雲服務等表現強勁，躍居第38位。

在日本企業中，宅消費對索尼和任天堂的遊戲業務增長快速，兩家企業分別躍居第48位和第117位。

按行業來看，信息通信企業在前1000家中佔97家，比去年同期增加25家。另一方面，受新冠病毒影響的材料能源企業，則從165家減為124家。汽車企業也從29家減為13家，日本豐田汽車從第17位降至第76位。金融企業的下滑也很明顯。

季度凈利潤在10億美元以上的企業在世界範圍內有116家，與雷曼危機時2008年10～12月相比，達到2倍之多。

(旺報 )