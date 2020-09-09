總統府發言人丁允恭遭爆渣男行徑，在高雄市府任職新聞局長期間，男女關係複雜，還將辦公室當砲房，種種行徑令外界瞠目結舌。今早消息傳開後，他雖已請辭獲准，但國民黨立委葉毓蘭認為，丁允恭應送政風調查，他是否也在行政院或總統府有如此誇張行為，而檢察官也應調查丁是否觸犯妨害性自主的刑責。

葉毓蘭今在臉書上評論丁允恭的作為，她坦言過去不喜歡轉po這種新聞，但此事並非純屬八卦！她說，丁允恭在高雄市政府，把新聞局都搞成炮房了，他這些日子以來，在行政院和總統府是否有進行「改造」運動，政風單位應該查明。

葉毓蘭也質疑，他當時和新聞記者搞在一起，是否有觸犯刑法第228條假藉職權與機會性交罪，檢察官也應該調查，因為這是妨害性自主的公訴罪！

對於丁允恭的荒唐行徑，底下網友紛紛留言，「無法無天」、「綠的又刷新三觀」、「無品無德，上不正下必歪！」、「法院是民進黨開的、這是公訴罪⋯⋯看誰敢主動偵辦？」、「這新聞是用來圍魏救趙嗎？——分散大眾對瘦肉精美豬和口罩國家對醜聞的關注？」、「惡行惡狀」、「小釘子，喳~~~」。

(中時新聞網)