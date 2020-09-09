日本知名偶像女團AKB48前成員高橋希來(高橋希良)，2017年宣布畢業後休息了2年，今年將於9月10日復出推出寫真集《Twinkle》，全力朝向寫真界發展。在日本知名雜誌《FLASH》率先公開的寫真照中，她只穿著「性感內在美」秀出傲人上圍，吸引網友的目光。

今年只有19歲的高橋希來，長相甜美、氣質清新，過去曾以舊名「高橋希良」活躍於女團中，但也因為女團人數眾多讓她埋沒其中人氣始終平平，2017年決定轉換跑道朝向不同方向發展。

在 Instagram 查看這則貼文 高橋希来（@kira_takahashi_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 上午 5:30 張貼

而休息將近2年的她，今年以新名「高橋希來」宣布重返娛樂圈，並於9/10推出印尼峇里所拍攝的個人首本寫真集《Twinkle》令粉絲們十分期待。而雜誌《FLASH》在最新一期的雜誌中也刊出多張寫真內頁，只見她脫掉外衣穿上誘惑感十足的粉色蕾絲內衣褲，飽滿的F級雙峰呼之欲出，配上甜美的笑容，讓網友忍不住暴動。

紛紛留言「高橋希來太可愛了」、「我要等不及了」、「在AKB48時期竟然沒有發現她」、「準備好要買了」。

在 Instagram 查看這則貼文 福家書店（@fukuyashoten）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 28 日 上午 2:16 張貼

(中時新聞網)