總統府發言人丁允恭遭爆，在擔任高雄市政府新聞局長期間，曾與一名電視台女記者交往，且當時已與前妻嚴婉玲訂婚，不僅劈腿多人，還逼前女友墮胎。而去年8月間，柯文哲出席市政記者會時，曾語出驚人說出「蔡英文總統身邊每個都貪汙」，當時丁允恭還要求他道歉，這整件事情看在宅神朱學恆的眼裡，他諷刺道「林北沒有貪汙，林北只是貪戀青春肉體」。

宅神朱學恆在臉書轉PO一條連結，內容為去年柯文哲出席市政記者會時，曾語出驚人說出「過去我是支持小英的，我怎麼不是？可是妳怎麼把國家搞成這樣子，妳沒有貪汙，可是妳旁邊的每個都貪汙，不是嗎」？由於當時丁允恭相當不滿，認為用如此狠毒的指控，抹殺了所有人的努力，並要求柯文哲道歉。

宅神分享丁允恭花邊新聞的想法。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所粉專）

宅神表示「林北沒有，林北只是在辦公室打炮；林北沒有貪汙，林北只是貪戀青春肉體」，並說道「嚴格來說發言人也沒有說錯啦」，顯然對於遭踢爆的新聞，相當不以為意。

而此事會爆發，因過去曾與丁有過一段關係的Y女，拿出多張親密床罩照片向《鏡週刊》爆料，指丁不愛使用保險套，稱戴了會使他無法展現雄威，甚至要求女方做避孕手術，且多次在局長室發生關係，交往期間共懷孕3次，丁允恭以「會影響政治前途」為由，要求她墮胎。據了解，Y女當時曾寫信向時任高雄市長陳菊告知此事，陳菊當時但僅給予口頭告誡，對此，丁允恭已向總統蔡英文請辭獲准。

(中時新聞網)