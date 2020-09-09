受疫情影響，雄獅到年底前，將以1周1間的速度關閉實體門市，從80家關閉30家，易遊網全台17家門市則要關7家。交通部長林佳龍昨日透露，將編列12億元預算，支持旅行業數位觀光與數位轉型。業界認為，不少大型旅行社早已轉型數位。外界關心，12億要如何分配？林佳龍今日也做出回應。

林佳龍說，因應疫情超前部屬，一方面紓困振興，同時啟動轉型與升級，推動數位觀光的轉型，在去年就有全國觀光發展會議，而且也制定2030年觀光政策白皮書，就有重要共識；就目前特別預算、前瞻預算、中長期預算，總共有12億元左右，協助建立智慧觀光的大數據、結合食宿遊購行的資訊平台，才有更好的媒合、供需，同時也可利用大數據分析，更精準行銷。

林佳龍說，因應台灣走向智慧觀光數位轉型計畫，基本預算原來就有編列，現在只是增加，希望能夠加速，未來希望線上訂票、線下體驗，虛實整合，未來觀光不只透過傳統旅行社安排，或旅行社也必須轉型提供更優質高端的產品，把產業擴大，避免低價競爭，而有更特殊體驗的產品。

林佳龍表示，事實上台灣觀光資源跟國人對觀光喜好，市場相當大，但以國際標準來講，現在處於不論產值或附加價值都相對較低，這也是未來轉型項目。

(中時 )