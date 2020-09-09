大陸國家統計局9日公布今（2020）年8月全國居民消費價格指數（CPI），較去年同期上漲2.4％。其中，城市上漲2.1％，農村上漲3.2％；食品價格上漲11.2％，非食品價格上漲0.1％；消費品價格上漲3.9％，服務價格下降0.1％。1至8月，全國居民消費價格比去年同期上漲3.5％。

8月份，全國居民消費價格較前月上漲0.4％。其中，城市上漲0.4％，農村上漲0.4％；食品價格上漲1.4％，非食品價格上漲0.1％；消費品價格上漲0.6％，服務價格持平。

8月份，食品菸酒類價格較去年同期上漲8.8％，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約2.71個百分點。

食品中，畜肉類價格上漲42.0％，影響CPI上漲約2.28個百分點，其中豬肉價格上漲52.6％，影響CPI上漲約1.74個百分點；鮮菜價格上漲11.7％，影響CPI上漲約0.29個百分點；水產品價格上漲3.4％，影響CPI上漲約0.06個百分點；鮮果價格下降19.8％，影響CPI下降約0.38個百分點；蛋類價格下降11.0％，影響CPI下降約0.07個百分點。

(旺報 )