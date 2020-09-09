美股連日重挫，四大指數同步收跌2.25～4.71％，引發台股殺盤湧現，今（9）日由大型權值股帶頭摔，台灣50指數成分股只有2～3檔個股維持紅盤；台股一早恐慌賣盤殺出，加權指數最低來到11,480點大跌184點，不過，隨後應有來自於政府基金買盤點火，指數隨後守穩在12,500點之上。

截至上午11點半左右，台股交易即將進入下半場，台灣50指數成分股，只有聯電、正新、亞泥力守紅盤之上，中華電、月月光投控及中鋼等則在平盤上下游走，此外，其他約40多檔個股，都在平盤下，緯穎大跌5％以上，是大型權值股中最弱，股價跌破700元關卡，研華也大跌4％多跌破300元關口。

另和泰車。豐泰、聯發科等都跌2％以上，大立光、廣達、南亞科、台達電、台化、富邦金、中租-KY、新光金、國巨、可成、統一、統一超、台塑、上海商銀及台積電等約有半數（25檔）個股，跌幅都在1～2％之間。

(工商 )