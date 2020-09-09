大陸語音社交應用程式營運商雅拉（Yalla）8日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交首次公開募股（IPO）招股書，擬在紐交所上市，主承銷商為摩根士丹利與海通國際。

綜合陸港媒體報導，如果雅拉順利在美上市，將成為繼小鵬汽車後，在近期中美緊張情勢升級背景下，另一家在美上市的大陸企業。雅拉計畫此次IPO的募資所得，將用於品牌推廣、新增用戶、進行技術研發、改善用戶體驗以及一般企業用途。

在用戶數據方面，近年來雅拉的用戶數呈現爆發式增長，2018年第四季的平均月活躍用戶數（MAUs）為220萬，2019年第四季增至420萬，年增90.9％。到2020年第二季，平均月活躍用戶數已經增加到1,250萬，付費用戶數量為540萬。

杭州雅樂互動科技有限公司於2016年成立雅拉，主攻海外市場，該應用程式在多個中東國家備受歡迎，穩居多國娛樂類應用程式下載量前十名。有分析指，雅拉符合當地日常社交習慣、設計本土化，是其成功的原因。

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