疫苗受試者不適！ 阿斯特捷利康股價重挫逾8％ 12:512020/09/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學團隊合作開發的新冠病毒疫苗，因出現安全疑慮而暫停實驗，受此消息打擊，阿斯特捷利康8日（周二）在紐約交易股價盤後重挫逾8％。 阿斯特捷利康強調，暫停實驗是例行作業，只要每當實驗過程發現受試者有無法解釋的不適狀況時，就會暫緩實驗程序，進行詳細的檢視與研究。 美國健康新聞網站《STAT News》報導，參與該疫苗研發人士透露，此次暫停是因為英國一位受試者出現嚴重的不良反應。 (工商 ) #阿斯特捷利康 #實驗 #受試者 #暫停 #不適 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股》新冠疫苗臨床試驗喊卡 阿斯利康盤後暴跌逾8％ 11:422020/09/09 財經 《港股》美股重挫 恆指開跌1.34％ 11:252020/09/09 財經 新冠疫苗試測爆不明疾病 製藥巨頭盤後暴殺逾8％ 11:172020/09/09 財經 超猛 鈊象前8月每股賺37.28元 04:102020/09/09 證券．權證 《電腦設備》飛捷8月營收近5月高 H2動能谷底回升 11:252020/09/09 財經 券商8月獲利持穩 大者恆大 04:102020/09/09 證券．權證 上年度對陸曝險高出新加坡 淡馬錫股東回報率轉負2.28％ 04:102020/09/09 全球財經 農夫山泉掛牌 鍾睒睒當30分鐘首富 04:102020/09/09 財經要聞 檢舉董事長違反居家檢疫 康軒高階主管下場曝光 11:222020/09/09 生活 《電子零件》工具機接單旺 崧騰8月營收登高 11:252020/09/09 財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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