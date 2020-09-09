英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學團隊合作開發的新冠病毒疫苗，因出現安全疑慮而暫停實驗，受此消息打擊，阿斯特捷利康8日（周二）在紐約交易股價盤後重挫逾8％。

阿斯特捷利康強調，暫停實驗是例行作業，只要每當實驗過程發現受試者有無法解釋的不適狀況時，就會暫緩實驗程序，進行詳細的檢視與研究。

美國健康新聞網站《STAT News》報導，參與該疫苗研發人士透露，此次暫停是因為英國一位受試者出現嚴重的不良反應。

(工商 )