打造智慧城市服務，新保（9925）9日宣布，事業群新光電通，已攜手通信網路商優納比科技及智慧水表製造商－銓準科技，獲得台北市自來水事業處智慧水表建置工程的部分執行計畫，共2,258組的智慧水表營運建置，預定2021年3月底前完成建置作業。

新保指出，智慧水表具有多項優點，除對水量的監控外，同時也可對用水品質狀態做即時動態監測；通訊模組更可直接傳送水表使用度數，無需人工抄錶，省時省力，也不用擔心打擾到住戶。

另外，民眾透過網路即可查詢即時用水量，有效管理並節約用水；也可主動偵測漏水並設定警訊通知，以避免異常狀況持續發生。

除此之外，台北自來水事業處更希望藉由智慧水表的普及，提供包括水質水量監測、水安全、節水等結合便民服務平台功能，以提昇用水的服務價值及其利用效率。

台北自來水事業處將分12年，計畫逐步把台北市約170萬用戶的傳統水表汰換為智慧水表。台灣自來水公司約有700萬戶，也有10年換裝智慧水表之規畫。新保指出，物聯網是實現智慧水表即時取得水資源與用水行為數據的關鍵技術，而新保集團具整合智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，未來將持續爭取台北自來水事業處及台灣自來水公司，智慧水表換裝的工程。

(工商 )