交通部長林佳龍8日宣布將砸12億協助觀光業者「數位轉型」，但有業者及學者直言，產業現在要的是「生存」。林佳龍9日強調，旅行社必須數位轉型、提供更優質高端旅遊產品，把產業擴大，才不會低價競爭，有更特殊體驗產品。

林佳龍今早出席觀光局辦理的2020台灣永續觀光發展論壇，受訪時他表示，因應疫情超前部屬，交通部一方面做紓困跟振興，同時啟動轉型與升級，去年在全國觀光發展會議，制定2030觀光政策白皮書的時候，對於「數位觀光轉型」大家就有共識。

因此，林佳龍說，交通部從特別預算、前瞻預算還有中長期預算，編列總共12億元，協助建立智慧觀光大數據，結合食宿遊購行平台，才有更好媒合跟供需，利用大數據分析更精準行銷。

林佳龍強調，因應整個台灣走向數位觀光轉型計畫，原來就有編列預算，只是增加經費、並且希望加速。未來在線上訂票、線下體驗，虛實整合方面，觀光不只透過傳統旅行社安排，旅行社也必須轉型提供更優質高端旅遊產品，把產業擴大，才不會低價競爭。

林佳龍直言，台灣觀光資源跟國人對觀光喜好，市場相當大，可惜就產值跟附加價值都比較低，也是轉型的重點。根據交通部規劃，9月先由「交通部科顧室」啟動先導計畫，為期10個月，預計明年6月結束。接續，再由觀光局將以數位健診及策略規畫成果，及其建議法規調適，作為後續依據，並做輔導及補助。

(工商 )