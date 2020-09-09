一名婦女日前前往新北市板橋區一家超商購物，疑因不滿店員沒立刻替她結帳，「忽視她的存在」，竟然當場飆罵店員一分多鐘，甚至強強店員道歉三次，店員無奈下只好報警，但該名女子無視警察在場，仍持續與警察及其他顧客對嗆，有網友拍下過程後將其PO上《爆料公社》，引起網民眾怒痛批「全世界只服務妳嗎?」

中猴女要求先結帳遭忽視，連續跳針飆店員要道歉遭PO網。

該名中年長髮中年女子，在影片中用手指著店員破口飆罵「我是客人耶！什麼服務態度！店長給我叫出來，我要結帳還在那邊慢慢泡咖啡，耽誤我的時間。」，這時有其他客人出面緩頰希望女子不要刁難店員，未料也遭反嗆「你去報警啊」，隨後就針對店員嗆「耽誤我時間呀！我趕火車耶！怎樣！來告我呀！」。

中猴女要求先結帳遭忽視，連續跳針飆店員要道歉遭PO網。(翻攝爆料公社)

女子完全無視他人存在，火力全開，一路跳針似大聲咆哮說「妳要不要跟我道歉！妳要不要跟我道歉」，之後連三發「妳給我鞠躬！」。此時另一名店員上前緩頰，女子情緒更加高漲大喊「我跟她的事情你管什麼管」。

警方獲報後到場，但是面對眼前這位女子也沒轍，女子不斷說「我在結帳，她忽視我的存在一直倒咖啡！」，然後又轉身指著店員飆罵，「妳可以先幫我結帳呀！妳跟我解釋呀，妳要不要跟我解釋，妳有沒有跟我解釋？妳要不要跟我解釋？妳要不要跟我道歉！現在道歉！三聲！」。

此時員警也看不下去，直接說「她又不是妳的專屬處理員」，但女店員單先事態擴大，委屈得先向這位女子道歉，這時女子才離去，留下現場傻眼的民眾與警察。

為此網友紛紛怒罵「難道全世界只服務妳嗎？」。「太扯了，又不是妳最大，沒看到後面還有客人在嗎?」、「普渡沒吃到飯啦！」、「她耽誤別人，要不要也向其他客人道歉三次？」。

(中時新聞網)