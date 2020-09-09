謝和弦昨向前妻致歉。（圖／中時資料照片）

Keanna首度回應。（圖／翻攝自diegodtk09 IG）

謝和弦年初起因呼麻被妻子Keanna舉報，兩人4年婚姻因此告終，謝和弦最近在IG限時動態開砲，指手上有Keanna的不雅片，揚言「本來不想毀了妳」，昨(8日)他又逆轉澄清只是亂說，向Keanna道歉。好友陳零九稍早發文，對謝和弦行徑感到無奈，而一直處於被爆料狀態的Keanna終於開腔，14字表達最近心情。

謝和弦先前暗示手上握有Keanna的性愛影片，稱：「但要繼續這樣鬧下去，就跟妳拚了吧」，還說要讓女方嫁不出去。昨謝和弦改口表示根本沒拍，「那則限時動態是我上禮拜因為一件事大發飆失控亂打的，我知道失控不是理由，但我真的又失控了，對不起。」

陳零九發文。（圖／翻攝自diegodtk09 IG）

見歹戲拖棚，陳零九稍早發文透露，自己從國三就開始聽謝和弦的歌，19歲到台北後因為音樂和謝和弦認識，謝和弦姑姑辭世前曾拜託陳零九照顧謝和弦，兩人幾度斷聯也幾度恢復聯繫，如今看到謝和弦婚變風波，「我覺得他犯的錯他必須要承受，​生病不是理由⋯​很多道歉說了也來不及了，​因為傷疤還是會在⋯」。

陳零九更隔空呼籲說：「希望你能好好的控制病情​，繼續做音樂給我們聽，​不要在網路上談論那些私領域的事情​，對與錯也許不是那麼重要了」，希望謝和弦跟Keanna可以好聚好散，而被爆不雅片後一直沒說話的Keanna留言寫下：「沒事~我們大家都盡力了，謝謝阿九。」謝和弦也按讚陳零九的文章，雙方是否會繼續吵架，有待後續觀察。

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(中時新聞網)