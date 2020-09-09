謝和弦昨向前妻致歉。（圖／中時資料照片）
謝和弦昨向前妻致歉。（圖／中時資料照片）
Keanna首度回應。（圖／翻攝自diegodtk09 IG）
Keanna首度回應。（圖／翻攝自diegodtk09 IG）

謝和弦年初起因呼麻被妻子Keanna舉報，兩人4年婚姻因此告終，謝和弦最近在IG限時動態開砲，指手上有Keanna的不雅片，揚言「本來不想毀了妳」，昨(8日)他又逆轉澄清只是亂說，向Keanna道歉。好友陳零九稍早發文，對謝和弦行徑感到無奈，而一直處於被爆料狀態的Keanna終於開腔，14字表達最近心情。

謝和弦先前暗示手上握有Keanna的性愛影片，稱：「但要繼續這樣鬧下去，就跟妳拚了吧」，還說要讓女方嫁不出去。昨謝和弦改口表示根本沒拍，「那則限時動態是我上禮拜因為一件事大發飆失控亂打的，我知道失控不是理由，但我真的又失控了，對不起。」

陳零九發文。（圖／翻攝自diegodtk09 IG）
陳零九發文。（圖／翻攝自diegodtk09 IG）

見歹戲拖棚，陳零九稍早發文透露，自己從國三就開始聽謝和弦的歌，19歲到台北後因為音樂和謝和弦認識，謝和弦姑姑辭世前曾拜託陳零九照顧謝和弦，兩人幾度斷聯也幾度恢復聯繫，如今看到謝和弦婚變風波，「我覺得他犯的錯他必須要承受，​生病不是理由⋯​很多道歉說了也來不及了，​因為傷疤還是會在⋯」。

陳零九更隔空呼籲說：「希望你能好好的控制病情​，繼續做音樂給我們聽，​不要在網路上談論那些私領域的事情​，對與錯也許不是那麼重要了」，希望謝和弦跟Keanna可以好聚好散，而被爆不雅片後一直沒說話的Keanna留言寫下：「沒事~我們大家都盡力了，謝謝阿九。」謝和弦也按讚陳零九的文章，雙方是否會繼續吵架，有待後續觀察。

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我是從國三就聽謝和弦歌的人，​ 後來19歲上台北後就因為音樂玩在一起，​ 我跟阿潘還有和弦，因為和弦的姑姑曾經對我跟阿潘說過，我們三個人要好好的照顧對方，後來到和弦的姑姑走的那天，我跟阿潘因為演出的關係沒辦法參加告別式，導致我們跟和弦有一段時間沒有聯繫，​ 直到後來有一次我跟和弦又重新聯繫，​ 也到了姑姑的靈堂跟她聊聊天，後來我們就慢慢的恢復了關係，然後就是和弦漸漸的生病及失控，因為公眾人物所承受的批評也好讚美也好，都讓和弦的情緒失控。​ ​ 經過好幾次的輪迴⋯​ 直到到他與kt的事情爆發，我想他們兩個會走到這地步，真的是我最不願意看到的，畢竟我也算是看著他們走過來的，之前我也不是想幫和弦說話，只是太多人模糊了焦點，我們身邊的朋友都很想幫他們，但真的不知道怎麼幫，這中間我也聯繫了kt希望兩個人希望至少不要反目成仇，但事情的發生太快​ ，我就只能看著自己的好兄弟一步一步的自我毀滅⋯​ ​ 我覺得他犯的錯他必須要承受，​ 生病不是理由⋯​ 很多道歉說了也來不及了，​ 因為傷疤還是會在⋯​ ​ ​ 打這篇也只是想讓大家知道你的狀況​ 我不知道對不對⋯​ ​ 但我希望你能好好的控制病情​ 繼續做音樂給我們聽，​ 不要在網路上談論那些私領域的事情​ 對與錯也許不是那麼重要了⋯​ 好聚好散​ 好好的寫歌唱歌，​ 我們不想那麼快失去一個好的音樂人​ 一個好兄弟。​ ​ ​

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(中時新聞網)

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