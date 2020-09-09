英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）宣布與牛津大學合作研發的新冠狀病毒候選疫苗因存在安全疑慮，現在已經暫停大規模的第三期臨床試驗，受此消息打擊，周二在美股盤後，阿斯利康股價暴跌8.13%，報50.26美元。

該公司表示，現在正在調查患者是否出現嚴重負作用，或身體不適是否與接種有關。聲明中表示，基於公司的標準審查程序，已經暫停疫苗接種，以進行安全數據的審查。

阿斯利康未說明任何與負作用相關的資訊，僅稱之為「可能無法解釋的疾病」。醫療新聞網站STAT率先發布的報導指出，這個可能的負作用出現在英國，阿斯利康基於安全考量，決定暫停相關試驗。

阿斯利康8月起展開第三期臨床試驗，是三家進入這個研發階段的公司之一，目前不清楚阿斯利康暫停最後階段的試驗會持續多久。另外兩家進入第三期試驗的公司為輝瑞與Moderna。美國政府在5月21日宣布將向阿斯利康採購高達12億美元的新冠狀病毒疫苖，將獲得至少3億劑疫苖。

(時報資訊)