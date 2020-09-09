繪本國王與國王被教育部選列為中小學推動「新生閱讀推廣計畫」之一，遭保守的家長團體認為是偷渡同志教育，引發議論，彩虹平權大平台等性別團體力挺「國王與國王」認為本書可以認識多元性別；但保守的如台灣別人權維護促進協會等則批評，公投已經拒絕在國中小實施同志教育，本書無異偷渡，並成立不當教材檢舉專線。

國王與國王描述的是，「皇后想讓王子繼承王位了。不過，繼承王位之前，必須先讓王子與一位公主舉行婚禮。皇后費盡心思請來了好多來自不同國家的公主，但王子都不喜歡。直到，王子終於遇到了讓他心動、想結婚的對象，那個人竟是——陪伴公主前來皇宮的公主哥哥」。

性別團體大喊「多元家長站出來、友善教育挺起來」，國王與國王繪本譯者林蔚昀表示，年青時自己也一度歧視同性戀，但直到認識第一個同志，才發現他們與大家都一樣，但需要多一點認識與瞭解，希望透過翻譯「國王與國王」等書後，讓大家能夠認識同志。

來自新北市的紀姓國小老師表示，身為教師高度肯定「國王與國王」繪本，可以讓孩子認識在教室、社會有很多不一樣的人存在，沒有人會被排除在外，一旦決定全面收回此書，無異排擠這些孩子的生存空間。

「愛家公投」領銜人之一的曾獻瑩認為，國王與國王把異性婚姻聯結成不幸福，卻把同性婚姻聯結成被祝福的，企圖洗腦孩子對婚姻家庭的夢想，「教育部應全面回收國王與國王繪本」，期待家長可以透過班親會的時間向老師詢問是否有收到不適宜的書籍，也可以透過成不當教材檢舉專線向家長團體檢舉。

台灣性別人權維護促進協會秘書長郭大衛說，近來收到許多同志教育受害者的投訴，付出10年甚至15年的代價才回自己的真正性向，尤其同性團體每年進入學校接觸上萬名學生，現在國王與國王更成為小一新生的贈書名單，讓全國19萬餘名小一新生都陷入危機，影響他們的一生。

曾獻瑩提及，愛家公投中有一案是「國中小不應實施同志教育」，並經700餘萬人投票同意，國中小應全面停止同志教育，教育部不該用繪本偷渡。

(中時 )