侯友宜說身為市長，2020翻轉新北是他的懸念。（許家寧攝）

侯友宜至新莊區公所主持新莊塭仔圳旗艦計畫。（許家寧攝）

新北市長侯友宜今天參加新莊塭仔圳旗艦計畫，針對天下雜誌調查，侯在縣市長滿意度拿下第二名，侯友宜說，這十年是最重要的關鍵期，身為市長只有一個懸念，從今天塭仔圳的開發，未來五股、蘆洲及土城等都市計畫，正如火如荼進行中，目標2030全力翻轉新北。

侯友宜表示，新莊的塭仔圳為大台北的中心點，也是我們國都之門，搭乘機捷可以看到周邊近6000家大小鐵工廠林立，市府經過20年的都市計畫努力努力，完成塭仔圳397公頃市地重劃，並以決心、魄力來輔導工廠搬遷作業。

目前五泰輕軌已經完成可行性評估，配合30米綠軸道路，建構出藍綠交織廊帶，除完善周邊交通，並打造貴子坑溪與周邊12座公園綠地營造水岸廊帶水環境，結合休閒、娛樂、醫療的優質住宅環境，將塭仔圳變成最現代化的都市。

翻轉新北門戶温仔圳的國門印象，侯友宜說，未來在整個都市更新、城市風貌以及軌道大幅的建設，正如火如荼進行，除了新莊塭仔圳，未來蘆南、蘆北、五股擴大都市計畫，土城彈藥庫的搬遷，以及灰磘產業園區，一個接一個開發

侯友宜說， 2030翻轉新北是我們的夢想，未來還要接受很多的挑戰，所以這幾年全力翻轉新北，目標在十年後讓新北變成大台北的中心點，躍上國際大舞台與國際接軌，最有生活品質城市，身為市長只有這個懸念，好好把市政工作做好。

(中時 )