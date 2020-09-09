近期國內投資界也掀起ESG投資風，從2014年至2019年，全球ESG專項基金資產管理規模成長7倍，且在大流行疫情之際，截至2020年5月底，資產管理規模已高於去年創下的歷史最高水準且無放慢跡象，並據調查有7成台灣人認為永續投資具吸引力。

根據貝萊德「財富與你」投資人意向調查2020，雖有70％台灣受訪者認為「永續投資」具有吸引力，只有30％的人真的了解什麼是「永續投資」。貝萊德表示，「永續投資」是理念，ESG是分析工具永續投資是一個理念，而ESG是用於辨別及制定具體永續投資方案的分析工具。「永續投資」是將ESG觀點融入傳統投資流程，追求較佳的長期投資表現。

貝萊德表示，投資優異永續投資特性的企業，有機會表現優於其他企業，MSCI全球ESG股票指數近一、二、三、五年的累積報酬率即優於MSCI全球股票指數。截至7月底為止，今年來、近一年、近二、近三年以及近五年的MSCI全球ESG股票指數報酬率分別是負0.8％、8.6％、14.4％、27.8％及49.3％即高於MSCI全球股票指數-0.9％、7.9％、12.4％、26.5％及48％。

在國內上架的境內外共同基金中，晨星基金表示，截至7月底為止，共有55檔境內外基金在基金的公開說明書說該基金是ESG基金或採用ESG投資流程的基金。

預期未來會有更多的ESG基金上架，根據晨星基金統計，截至8月底為止，在國內通路銷售ESG基金中，近一年並非每檔基金都正報酬率，但是成立滿一年且正報酬率佔82％，其中近一年績效前20名共同基金投資報酬率更逾15％。年績效逾3成分別有法巴能源轉型股票基金、統一新亞洲科技能源基金、貝萊德永續能源基金、施羅德環球氣候變化策略基金、百達環保能源基金、聯博永續主題基金、聯博美國永續主題基金A股美元。

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