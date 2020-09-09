國發會主委龔明鑫8日表示，前瞻2.0基礎建設預算規畫，原規劃八年軌道建設經費占比達48％，鑑於部分計畫仍在可行性評估，尚非付款高峰期，因此調降至23％，從原本4,241億元腰斬到1,903億元，減幅逾五成。對此，交通部長林佳龍9日受訪時強調，政策沒有轉彎，這只是預算編列上的調整。

林佳龍今早出席觀光局辦理的2020台灣永續觀光發展論壇，他受訪時表示，國家重要軌道交通建設計畫跟預算都沒有改變，只是編列方式因應特別預算編列，過去四年列入的建設都會持續，新增的就會放在「年度公共建設預算編列」裡，「這只是預算編列的調整，沒有任何一項會改變」。

林佳龍分析，任何一項軌道建設預算金額都很大，程序嚴謹，前瞻1.0推出時有很多計畫希望「掛號」，「但掛號不代表最後完成程序」，因為從可行性研究、綜合規畫到環境評估，要經過很嚴格審查，會遇到困難，例如土地取得、路徑競合。

林佳龍舉例，就像是環島高快速鐵路網，西部高鐵、東部快鐵，北宜高鐵要推動，就與「北北基」有競合關係，交通部就會重新檢視、調整，這也是為何要成立「北北基鐵道路網溝通平台」。

林佳龍重申，「沒有任何項目被刪掉，只是編列預算調整！」前瞻針對未來四年，執行期程在四年內建設被列入特別預算，如果長達十年就用年度公共預算編列，沒有任何一項被砍或是直接影響。前瞻預算8400億，軌道建設相對來講還是佔比較大。交通部將會配合國發會預算編列方式辦理，沒有任何重大改變。

(工商 )