《環球時報》總編輯胡錫進9月8日晚間在推特上發文，指大陸將制裁訪問台灣的美國官員，以及和台灣有關聯的美國企業，被制裁者將不准入境中國大陸，有關企業將不准進入大陸市場。

胡錫進指，台灣當局推動上述活動用意很清楚，不外乎是挾洋自重，貼靠美國。他認為，這樣不能給台灣民進黨當局帶來安全，美國也不能成為台灣的靠山。他指，對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子，「你們的下場也不會好的」。

胡錫進同日較早前還透過微博發文，提到美台或成立「經濟與商業對話」機制，並可能重啟「貿易暨投資框架協議」談判，台灣甚至積極推動美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）訪台，並可能邀請美國負責經濟事務的副國務卿克拉赫（Keith Krach）赴台。

此外，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）上月率團訪問台灣，成為首位訪台的美國衛生部長，更是自1979年美台斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。

(中時 )