被譽為「護國神山」台積電雖受美股盤整影響，股價連日微跌，但憑7奈米、5奈米等先進製程遙遙領先主要對手英特爾、三星，已有一統江湖態勢，加上美國頻出重手打壓大陸半導體產業可預期帶來轉單效應，不但將啟動史上最大徵才規模8000人，也擊退陸廠挖角攻勢。

半導體產業原是三強鼎立，但台積電不僅今年7奈米產能有望成長超過2018年導入量產時的3.5倍，先進製程擴產計畫也由5奈米、3奈米，排到2024年才要量產的2奈米，8月已開始在南科興建3奈米廠。相較於連７奈米量產都可能得等到到後年的英特爾，５奈米開發進度傳卡關的三星，台積電可說已徹底擊潰對手，獨霸全球。

英特爾已承認在先進製程落後，也有專家預估英特爾2022年起可能將主力CPU(中央處理器)交給技術上領先1.5至2代(相當約2至3年)台積電代工，加上美國可能出手扼殺中芯、華為為首的大陸半導體產業，增強轉單效應，都是台積電「接單接得非常好」關鍵。

今年由於疫情，各企業大規模校園徵才都停辦，但台積電董事長劉德音8月18日於台中科學博物館新展館捐贈儀式後，受訪說出今年生意好，「台積電將徵才8千人，是往年的一倍。」以今年台積電約5萬名員工計算，此徵才規模相當於員工人數成長16%，相當驚人。去年台積電預估全年招募2千人，最後達4千人，今年校園徵才方式仍在規劃中。

除大規模徵才，台積電競爭優勢、中美貿易戰與疫情因素，也助他們緩解以武漢弘芯為主的陸廠挖角。武漢弘芯2017年成立，去年延攬台積電前共同營運長蔣尚義任執行長，開出工程師年薪700萬台幣加績效獎金、經理級主管年薪千萬台幣以上優渥條件，對台積電展開銀彈挖角攻勢，但台積電傳祭出離職就違反誠信不得再回鍋作法，加上疫情，原有意跳槽的數十名台積電員工已有部分反悔決定留在台積電。

(中時新聞網)