捷克參院議長維特齊率團訪台引起討論風潮，但捷克知名鋼琴製造商佩卓夫稱陸客戶因擔憂遭制裁而臨時取消價值700萬元訂單；不過，捷克億萬富豪柯瑪瑞克表示，將透過家族基金包下這筆訂單，並將這批鋼琴捐給捷克當地學校。

據外媒MBS與捷克當地媒體報導，柯瑪瑞克（Karel Komárek）表示，他與妻子發現此一問題後，決定盡快包下這批遭取消的佩卓夫鋼琴（Petrof），並將捐給捷克內學校，希望這些鋼琴成為捷克驕傲與團結的象徵。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralová Petrofová）表示讚揚柯瑪瑞克的慷慨義舉，表示「就我個人來看，這對柯瑪瑞克而言是一筆完全計畫之外的支出，但他果斷做出決定，讓我感到驚訝」，且也很榮幸看到自家鋼琴能給捷克學子們使用。

佩卓夫瓦先前表示，北京與周邊地區的客戶向他們致信表示，在大陸有傳聞稱政府要對捷克與其商品實施制裁，且他們沒有能力支付罰款，只能要求暫停交貨；且在雙邊關係前景不明之下，佩卓夫在大陸的代理商只能觀望，也不清楚佩卓夫的員工能否順利拿到大陸簽證，以便參加10月底舉行的上海國際樂器展覽會。

柯瑪瑞克今年身家高居捷克第3。根據美國富比世（Forbes）官網，51歲的柯瑪瑞克身價約38億美元（約新台幣1123億元），1990年代以石油暨天然氣事業起家，2010年成立自己的投資集團。KKCG目前在娛樂、資訊科技、地產和生物醫學產業都有投資。

(中時新聞網)