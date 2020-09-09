民進黨青年部主任吳濬彥等6人，不滿323政院驅離案打人的警察迄今仍找不到，去年3月赴行政院、警政署潑漆抗議，今遭依毀損罪各判拘役30日，得易科罰金3萬元。被告之一張迪皓得知結果後，表示就算法院判有罪，他們仍不會停止，會繼續追究，落實台灣民主、言論自由。

張迪皓表示，法院判有罪，但他覺得他們沒有錯，他們是要提醒政府，當初打人的暴警還不知道是誰，國民黨執政時找不到，他沒有什麼期待，但現在是民進黨執政，請民進黨回憶起來，當初跟他們一起站在街頭的捍衛民主的同志們被打傷，有人到現在還有創傷，請民進黨找回良心，把暴警交出來。

民間司改會律師團也對判決結果表示遺憾、失望，指依過去司法實務見解，應會就侮辱公署部分究責，但本案法官卻判毀損有罪，非常不可思議，當事人在被移送地檢署前，被潑漆的外牆、拒馬就已清除乾淨，到底造成什麼損壞？

律師團並指，審理期間曾就侮辱公署這條威權時代留下來的法條，聲請停止審判、釋憲，但法院沒有去面對這個問題，任由威權法律繼續適用，這是不應該的，國家應該好好思考這有沒有繼續存在的價值。

律師團痛批，報復性起訴、司法騷擾一直是公民社會中，箝制言論自由及展現國家政府力道的手段，本案當事人一再受到審判侵擾，最後遭判有罪，反觀國家暴力至今未被究責，將公權力過錯高高舉起、輕輕放下，這樣的不平等，在民主國家是非常不堪入目的恥辱。

律師團質疑，法院是否用本案判決替警政署擋住人民追究真相？他們真的有做錯事情嗎？大家都可以接受亂打人是不對的，不會因為穿上警察制服就變合法，本案被告訴求把亂打人的人揪出來，僅此而已，待收到判決理由後，會再研議是否上訴。

(中時 )