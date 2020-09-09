台中市7月30日爆發前市議長張宏年一家四口服用盛唐中醫自費中藥粉致鉛中毒事件，經台中市衛生局配合檢調追查，8日又新增一名患者，累計一個多月以來已有35人血鉛濃度超標。

台中市衛生局9日公布鉛中毒案又新增一例，盛唐及九褔（音同富）中醫診所不法醫療用藥，截至8日前往醫院檢查人數共493人，血中鉛含量超標人數35人；主動稽查抽驗及受理民眾中藥檢體，累計393件(包含主動稽查抽驗182件及121位民眾送驗211件)。中市衛生局將持續掌握民眾檢驗情況，並積極追查。

衛生局表示，市府持續配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者接受檢查，並加強稽查中醫診所、中藥販賣業者或藥商，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，若查獲有供應調劑或陳列販售硃砂等情事，一律移送法辦，嚴懲不法，絕不寬貸。目前全市中藥販賣業1213家已全數稽查完畢，現場未查獲有不法使用禁藥情況；另已完成稽查中醫診所270家，現場未查獲有違反醫療（師）法情況，將持續稽查。

衛生局說明，市府成立跨局處工作小組，持續關懷受害患者、協助受害者處理後續事宜。法制局也已成立專責窗口，並協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。

(中時 )