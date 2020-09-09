教育部贈與國小一年級新生閱讀繪本《國王與國王》，爭議不斷，全國家長會長聯盟今(9)日召開記者會，批評教育部不遵守課綱議題指標的適齡專業認定，以多元為名義置入性行銷超越男女的性別定義，恐將釀成性別錯亂，呼籲教育部懸崖勒馬，主動要求收回該書。

全國家長會長聯盟今日召開「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會，並與多高雄市議會發表聯合聲明，指出(一)「不當教材退出校園，適齡性平，家長參與」是家長們對於現今性平教育最卑微的訴求。(二)開學以來，全國家長對於教育部給小一新生的禮物《國王與國王》繪本強烈反彈，認為這本書不但違反765萬公投民意「國中小不應實施同志教育」，對於心智年齡這麼小的孩童強灌男男同志情慾，更是讓全民憂心孩童幼小心靈是否會被誤導，加劇台灣「同志化國家」所帶來的種種隱憂？(三)雖然目前教育部允許學校自行提出「退換書」申請，但顯見教育部書籍審查機制有問題。高雄市議會將要求高雄市教育局亡羊補牢，與其他縣市同步，將這禮物全面自國小校園回收，退回教育部換書。

新北市中小學家長協會副理事長李文良直言：「蔡英文總統，如果妳表達妳喜歡女生，我拍拍手尊重，妳成年了」，但小學一年級的孩子知識不足，教育部如果透過繪本傳達超越男女的性別知識，甚至以置入性行銷的手法，帶領學童朝多元方向感受性別議題，「我無法想像後果，我身為家長，看到這本繪本，我都不知道要怎麼講！」

李文良向教育部長潘文忠喊話，要求潘文忠公開面對全國家長，並說明教育部認定該本繪本為選讀適齡教材的理由。

台北市家長會協會榮譽理事長徐政文則說，選擇繪本《國王與國王》，文化部與教育部都有錯，錯在沒有妥善審閱書籍，便直接贈與低年級學童閱讀，而幼稚園進入小學階段的學童，價值觀未定，專注力也不強，如果接收相關資訊，恐將釀成性別錯亂，不可取。

徐正文提到，社會大眾相信都是尊重性別平等與自由，但人格養成要到高中階段，才會定性，教育部如今提供這本繪本給小學學童，呼籲教育部務必定期做好追蹤，了解學子個別學習情況。

(旺報 )