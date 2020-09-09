跌掉通用與福特2家公司！ 特斯拉一天市值蒸發800億美元 12:542020/09/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於意外未被納入標普500指數，使得電動車大廠特斯拉（Tesla）8日（周二）股價暴跌，一天市值蒸發約800億美元，約合通用汽車與福特汽車的市值總合。 特斯拉周二股價崩落21.06％至330.21美元，寫下該公司史上最大單日跌幅，也拖累近期強勁反彈的科技股大盤面臨更沉重的賣壓。 相較於特斯拉股價跳水，另一家電動車廠商尼可拉（Nikola）則因通用宣布將取得11％股權，帶動尼可拉股價飆漲逾40％。 (工商 ) #特斯拉 #市值蒸發 #股價 #尼可拉 #通用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股慘崩600點 台股早盤重挫逾150點 回測12500關卡 09:052020/09/09 財經 農夫山泉掛牌 鍾睒睒當30分鐘首富 04:102020/09/09 財經要聞 百勝中國在港二次上市 募逾170億港元 12:382020/09/09 財經 農夫山泉鍾睒睒 成半小時首富 04:102020/09/09 產業財經 喜茶、奈雪的茶 計畫連袂登港股 04:102020/09/09 產業財經 滙豐中華：資金淨流入永續投資創新高 04:102020/09/09 產業特刊 滙豐中華投信：低碳債券基金 抓住順風趨勢財 04:102020/09/09 產業特刊 美科技股腹瀉 台股早盤發燒大跌近200點 10:172020/09/09 財經 緯穎日月光投控跌深 法人喊買 04:102020/09/09 證券．權證 股價狂瀉 六大科技股市值蒸發逾一兆美元 10:022020/09/09 財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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