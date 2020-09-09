由於意外未被納入標普500指數，使得電動車大廠特斯拉（Tesla）8日（周二）股價暴跌，一天市值蒸發約800億美元，約合通用汽車與福特汽車的市值總合。

特斯拉周二股價崩落21.06％至330.21美元，寫下該公司史上最大單日跌幅，也拖累近期強勁反彈的科技股大盤面臨更沉重的賣壓。

相較於特斯拉股價跳水，另一家電動車廠商尼可拉（Nikola）則因通用宣布將取得11％股權，帶動尼可拉股價飆漲逾40％。

(工商 )