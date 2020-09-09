美國阻斷中國資通訊設備商華為的晶片供應，其供應商逐一宣告停供。繼台積電不再生產華為的麒麟處理器後，韓媒引述業內人士指出，受到美國制裁影響，三星電子和SK海力士半導體將從9月15日起，停止向華為供應晶片。

韓國每日經濟新聞報導，自9月15日起，晶片製造商必須獲得美國批准，才能將其使用美國技術及軟體製造的產品出售給華為。實際上，自8月17日開始，三星、SK海力士半導體已暫停為華為生產晶片。

據首爾券商Eugene Investment ＆ Securities估計，華為2019年占三星銷售額約3.2％、占SK海力士半導體約11.4％。

另一方面，根據Strategy Analytics最新報告認為，在目前狀況下，華為晶片庫存將於2021年用盡，屆時其手機業務將呈現崩跌狀態，市占大幅降低至4.3％，等同退出領導廠商之列。相反的，其他大陸廠商小米、OPPO、vivo預料將因此得到更多市占率。

(工商 )