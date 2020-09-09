為期2天的2020台灣永續觀光發展論壇（Taiwan Sustainable Tourism Development Forum）今（9）日於西門紅樓登場，主辦的交通部觀光局表示，今年以低碳運具結合觀光永續發展為主題，邀請多位國內專家學者分享實務經驗，吸引超過百位觀光相關從業人士共襄盛舉。

今年論壇首日以「鐵道樂活遊」及「鐵馬輕旅行」2大議題開場，以低碳運具如何推動觀光為主軸，藉由大眾運輸工具、無碳個人交通工具、甚至步行來深入體驗在地旅遊特色，體現綠色旅遊精神。

首場「鐵道樂活遊」議題邀請JR東日本創造旅遊董事長大友信介，分享日本鐵道觀光旅遊行銷推廣國際的相關經驗，並深入介紹日本各式觀光列車，如何以創新的軟硬體服務，營造出感動人心的觀光價值。

「鐵馬輕旅行」議題則邀請自轉車新文化基金會會長羅祥安，分享台灣自行車軟、硬體所具備的魅力，以及如何將國際自行車旅客帶到台灣，推動台灣成為國際自行車旅行的熱門觀光地。

至於明（10）日論壇規畫的「漫步自由行」議題，則邀請公視行腳節目「無事坐巴士」主持人吉雷米，以外國人角度暢談跑步環台的難忘經歷，並深入講述蒐集台灣三角點的脊梁山脈旅遊。

交通部長林佳龍表示，新冠肺炎疫情雖使觀光業備受打擊，但觀光局仍持續致力振興國內觀光業，希望將危機化為轉機、加速轉型與升級，逐步將低碳旅遊發展永續觀光概念導入國內民眾旅遊習慣中，希望透過舉辦論壇，能將實務運用在觀光推動上，發揮加乘功效。

觀光局表示，此次論壇延續去年的「小鎮漫遊」及今年的「脊梁山脈」年度旅遊推廣主軸，朝向明年的自行車旅遊及2022年的鐵道旅遊，希望持續帶動永續觀光發展，將低碳概念融入生活，讓觀光與環境共存。

觀光局期盼，透過此次與國際交流的機會，集結觀光及交通運輸產業等相關領域專業人士意見，探討觀光產業如何在自然生態、社會文化及經濟發展間取得平衡，擴大台灣鐵道及自行車觀光的普及性，並透過行走感受山脈之美。

同時，觀光局也希望結合社區居民、觀光業者與地方政府共同投入綠色旅遊推廣，以當地旅遊活動的收益回饋地方發展，在旅客深入體驗的同時，也能保護地方自然環境及文化傳承，建構更臻完善的觀光產業鏈，達到永續觀光發展的最終目標。

(時報資訊)