世紀鋼(9958)公布自結7月合併獲利1.03億元，年增975%，每股稅後淨利0.49元，今年前7月每股淨利約2.07元，本業獲利大增。加上風電概念持續吸引避險資金，早盤鋼鐵風電股表現相對抗跌。

世紀鋼受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，7月營收月增逾2成並創單月歷史新高。自結單月賺進0.49元，本季業績可望續揚。

世紀鋼受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗。受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼第二季每股盈餘達1.03元，上半年EPS 1.58元。隨著風電貢獻逐漸擴大、鋼構業務穩定，今年展望樂觀。

世紀鋼股價續強，也帶動具風電布局效益的新光鋼(2031)、中鋼構(2013)股價均抗跌。

新光鋼第二季由虧轉盈，稅後淨利2.06億元，EPS 0.67元，終結連2季虧損，上半年淨利近1億元，EPS 0.32元。

展望後市，新光鋼看好台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求，推動鋼構訂單看到明年上半年，加上鋼價第三季持續向上，利差擴大將有利營運。法人估，新光鋼今年EPS有望挑戰1.5元，較去年的0.39元明顯成長。

中鋼構認列出售大陸昆山廠處分利益挹注，第二季獲利2.77億元，年增8.8倍，EPS 1.44元，上半年EPS達1.64元。展望下半年，該公司除尚有逾2億元處分利益未進帳，亦可望隨著台商回流建廠、營建業推案量增多及離岸風電等多筆公共工程案陸續展出，目前接單能見度也已到明年。

(時報資訊)