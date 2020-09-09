國民黨決定派前立法院長王金平率團出席海峽論壇。大陸資深涉台學者表示「要給國民黨點個讚」，表示由王金平參加海峽論壇可以說是兩岸交流當中的一次重要破冰行動，相信會給整個台灣社會帶來關於兩岸交流非常積極正面的影響。

中評社報導，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，在當前的兩岸環境下，特別是民進黨推行所謂的「三禁止」，搬出「國安五法」和「反滲透法」，全力打壓兩岸交流的情況之下，國民黨毅然決然做出這樣一個決定，繼續派人參加兩岸重要的交流活動，國民黨的這種政治勇氣和政治擔當值得肯定。

李振廣又指，在當前的兩岸形勢下，王金平代表國民黨來大陸參加兩岸交流活動，可能也只有他有這樣的勇氣、擔當和能力來擔任這個角色。

他表示，王金平在台灣政壇從政幾十年，在民進黨的恐嚇、打壓之下，許多人對兩岸交流已經是驚弓之鳥或是「噤若寒蟬」畏首畏尾，但是以王金平的政治能力和擔當，相信他可以輕鬆化解民進黨對他的各種抹紅、抹黑。台灣社會能夠做到這一點的人不多。

李振廣稱，王金平這次訪問大陸，是新冠肺炎疫情以來，台灣第一次成規模、正式的參加兩岸大型交流活動，可以說是兩岸交流當中的一次重要的破冰行動。

「由於王金平先生邁出的這一步，或者說是國民黨派王金平先生邁出這一步以後，兩岸交流或將由此進入恢復狀態」。李振廣說。

(旺報 )