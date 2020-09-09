桃園市一名40歲顏姓男子，8日下午4點多，疑似情緒不穩持刀獨自行走在中壢區自強一路，路人看見嚇壞立即報警，警方到場要求男子丟棄刀械，男子竟稱因感情糾紛，遭徵信社跟蹤，才持刀自保。最後警方趁男子不備之時才合力將刀奪下。

中壢警分局指出，到場員警當下先與男子柔性溝通，要求他丟棄刀械，男子卻不願配合，8名警員合作分別持盾牌將男子逼到牆角，並趁其不備之時以警棍試將男子刀奪下。由於男子當時有喝酒情緒不穩定，警方9日才為其製做筆錄，全案依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )