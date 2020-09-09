男子稱遭徵信社跟蹤 持刀閒逛嚇壞路人 12:092020/09/09 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 持刀男子被警方合力逼到角落將刀奪下。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市一名40歲顏姓男子，8日下午4點多，疑似情緒不穩持刀獨自行走在中壢區自強一路，路人看見嚇壞立即報警，警方到場要求男子丟棄刀械，男子竟稱因感情糾紛，遭徵信社跟蹤，才持刀自保。最後警方趁男子不備之時才合力將刀奪下。 中壢警分局指出，到場員警當下先與男子柔性溝通，要求他丟棄刀械，男子卻不願配合，8名警員合作分別持盾牌將男子逼到牆角，並趁其不備之時以警棍試將男子刀奪下。由於男子當時有喝酒情緒不穩定，警方9日才為其製做筆錄，全案依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。 (中時 ) #持刀 #跟蹤 #感情糾紛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 色男見嫩妹躺椅子電聊 偷吻她唇付出代價5萬5 08:592020/09/08 社會 遭錢櫃控告白唱不付錢 法官還他清白 10:112020/09/09 社會 華航座艙長吸金 見空姐討債竟跑到嘴唇發黑 19:242020/09/08 社會 宅男偽造繳費通知欲騙鄰居 錢沒到手就被逮 11:312020/09/09 社會 狼男囚女友母釘箱2個月再性侵戀人 稱患病提再審遭駁回 09:282020/09/09 社會 男子疑遭人暴力討債 檢警展開調查 11:132020/09/07 社會 G奶女星趴墳「遭亡魂纏身」高燒44度險丟命 11:562020/09/08 娛樂 醉情侶國道客運昏睡 隔座痴漢直接解開女子內衣摸胸 11:082020/09/09 社會 2渣男撿屍酒醉正妹 扛進摩鐵輪流性侵還拍性愛3P片 09:542020/09/08 社會 越洋遙控訛同鄉 芒果哥栽了 04:102020/09/08 社會新聞 社會熱門新聞 受不了「檢舉魔人」！前319槍擊案檢察官怒提行政訴訟 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 蕭淑慎前男友「虎頭哥」車禍智力退化 借1800萬不還被訴 - 社會 直擊》桃園死亡車禍驚悚瞬間曝 MARCH直撞BMW慘成廢鐵 - 社會 蘆洲惡外婆虐死6歲孫 鐵鍊繞脖再狠拔指甲 法院重判無期徒刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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