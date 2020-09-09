國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，日前證實立委蔣萬安已表態參選下屆台北市長，雖然蔣尚未做出正面回應，但2022年的台北市長選舉似乎已經悄悄開打，外界也都相當關注各黨推出的人選會是誰。對此，台北市議員王世堅則點名前高雄市長韓國瑜，「從哪裡跌倒就應從哪裡站起來，韓國瑜在直轄市高雄市跌倒，那就來直轄市首都台北市重新站起」。

韓國瑜自從離開高雄後，僅表示將沉潛休息一段時間，並未鬆口透露下一步，或是復出政壇時間，不過，外界都相當好奇他的動向。王世堅今(9日)在臉書寫下，「如果說蔣萬安參選台北市長是因為長得帥，阿堅覺得國民黨不要以貌取人，照國民黨邏輯哪天金城武、劉德華宣布要參選，那蔣萬安、所有政黨都要垮了嗎？反倒是韓國瑜，從哪裡跌倒就應從哪裡站起來，韓國瑜在直轄市高雄市跌倒，那就來直轄市首都台北市重新站起。」

王世堅分析，韓國瑜除了蔣萬安的帥以外，蔣萬安其他條件韓國瑜都有，但韓國瑜有一點是蔣萬安沒有的，就是爆發力，「現在的國民黨死氣沉沉，韓國瑜生命力旺盛、戰鬥力十足，才可能帶給國民黨生機。韓國瑜代表的是庶民由下而上去改革國民黨，反觀蔣萬安代表卻是由上而下的權貴菁英。」

然而，對於外界頻頻猜測韓國瑜未來動向，有挺韓粉專發現，其中有許多媒體和綠營側翼在帶風向，並希望大家不要隨之起舞，這些事情只有韓國瑜自己說了算，並表示尊重韓的決定，只聽韓國瑜的。

(中時新聞網)