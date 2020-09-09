今年國慶假期高鐵車票，將於本周五凌晨零時開賣。台灣高鐵公司今日表示，規劃自10月8日（四）至12日（一），為期5天的「國慶疏運」，期間加開102班次列車，含南下51班、北上51班，5天總計提供825班次列車的旅運服務。9月11日開賣。

高鐵公司表示，11日凌晨零時起，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

國慶疏運期間，高鐵將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡、一卡通聯名卡的旅客，可直接感應進站搭車。

高鐵表示，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

(中時 )